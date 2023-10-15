Новая Mazda6 бросит вызов Acura и Lexus: первые изображения и подробности

Еще совсем недавно в Mazda собирались снять с производства седан Mazda6, однако успех новой линейки SUV японского автопроизводителя, претендующей на премиум, заставил пересмотреть планы компании.

По новой информации, у «шестерки» будет новое поколение, причем им окажется совершенно другой с точки зрения философии автомобиль. Подробности о нем раскрыли журналисты американского издания «CarsCoops».

Как пишут инсайдеры, новая Mazda6 превратится из переднеприводной 4-дверки в машину с заднеприводной компоновкой, задействовав платформу, которая сейчас является эксклюзивной для новых кроссоверов бренда (включая CX-50, CX-90, а также CX-60).

Причина, по которой в руководстве «Мазды» вернулись к проекту следующей Mazda6, кроется в успехе все тех же новых вседорожников CX-90 и CX-60.

Предполагается, что новый седан будет нацелен на североамериканский рынок и станет аналогом «паркетника» CX-60, но в кузове седан. В его линейку двигателей могут войти как обычные ДВС, так и гибридные силовые установки на базе 2,5-литрового рядного 4-цилиндрового турбомотора, а также 3,3-литровая рядная «турбошестерка», которая способна выдавать от 280 до 340 лошадиных сил.

Что касается внешности, то машина может получить купеобразный силуэт, намекающий на спортивную составляющую, а также ориентацию на конкуренцию с моделями Acura и Lexus.

Сроки премьеры новой Mazda6 пока не раскрываются, но, скорее всего, увидеть такой седан можно будет не раньше 2025 года.