У Mazda RX-7 будет преемник с суперсовременным роторным двигателем

На прошлогоднем автосалоне в Токио компания Mazda продемонстрировала журналистам и публике концепт-кар, получивший название Iconic SP. Машина считалась предвестником нового серийного спорткара, который, по слухам, окажется преемником легендарной модели RX-7.

Японский инсайдерский журнал «BestCar» накануне раскрыл об этом проекте свежие подробности. Как пишут авторы этого портала, новый спорткар Mazda будет оснащаться роторным двигателем, но не того образца, что был в оригинальном RX-7, а наполовину электрическим.

В июне автопроизводитель из Хиросимы оформил патент на такую систему, которая оказалась на полностью «батарейной», а скорее мягко-гибридной. При этом она отличалась от аналогичной технологии в кроссовере Mazda MX-30, где электромотор использовался лишь для выработки энергии, но не вращал колеса.

В случае с преемником RX-7 электрический двигатель будет работать в качестве маховика, а сам силовой агрегат сможет функционировать и как ДВС, и как электромотор, но на небольшой период времени. Максимальная отдача установки может составить порядка 350 л.с.

Аккумуляторный блок ввиду компактных размеров кузова, скорее всего, расположат сзади за креслами водителя и пассажира.

Журналисты из Японии ожидают, что выпуск нового компактного спорткара Mazda начнется в 2026 году, а просить за машину будут от 6 миллионов иен или примерно 4 миллиона рублей.