Подогрев сидений в Mazda оказался настолько сильным, что обжигает «пятые точки» водителей и пассажиров

Подогрев сидений – одна из самых важных опций в оснащении практически любых машин, эксплуатирующихся в холодном климате. Но порой автопроизводители способны перебарщивать в этом вопросе и вместо того, чтобы немного подогреть подушки кресел, раскаляют их до предела.

Примерно это произошло с владельцами автомобилей Mazda6 2018 года, которые подали на Mazda коллективный иск в суд. Они утверждают, что сиденья в их седанах способны нагреваться настолько сильно, что вызывают ожоги у пассажиров.

Пострадавшие жалуются на неисправность системы подогрева сидений в Mazda, а некоторые даже рассказывают, что в результате ее неправильной работы получили шрамы. В коллективном иске владельцы дефектных машин заявляют, что компания знала об этой проблеме в течение нескольких лет, но не проинформировала потребителей о потенциальной опасности.

Кроме того, «Мазду» обвиняют в участии в мошеннических действиях путем продвижения, рекламы и маркетинга функции, несмотря на известные проблемы с ее безопасность и потенциальной возможностью нанесения вреда ее пользователям.

Истцы утверждают, зная об этом дефекте они никогда бы не купили Mazda6 и добиваются от суда присяжных решения в свою пользу. Пострадавшие требуют выплатить им компенсацию физического и морального ущерба, в том числе возмещение затрат на медицинские расходы и утраченный в результате невозможности выхода на работу утраченный заработок.