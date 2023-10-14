44-летний кабриолет VW Beetle с пробегом в 3 км продали за 6 млн рублей

За 2 десятилетия производства с конвейера сошло более 21 миллиона автомобилей Volkswagen Beetle, так что найти их в более-менее неплохом для своих лет состоянии все еще возможно.

Однако конкретно этот экземпляр выбивается из общего ряда тем, что является не только редкой кабриолет-версией 1303LS Beetle Karmann, но еще и машиной, на которой почти никто не ездил.

Недавно она «ушла с молотка» за внушительную сумму в 60 тысяч долларов или почти 6 миллионов рублей.

Автомобиль появился на свет в 1979 году. С тех пор он успел «пробежать» всего 2 мили или чуть больше 3 километров, о чем говорит соответствующая цифра на его одометре, достоверность которой подтверждалась не только словами продавца, но еще и документами.

К машине прилагалось множество различных бумаг, включая журнал технического обслуживания, который, разумеется, оказался совершенно пуст.

Сверхмалый пробег, безусловно, сыграл свою роль в том, насколько высокой оказалась итоговая цена этой машины, но не меньшее влияние на нее оказала и редкость самого автомобиля.

В описании к лоту говорилось, что это один из последних кабриолетов Karmann с правым рулем от Volkswagen.

Всю свою жизнь с момента доставки Beetle простоял в месте, очень похожем на сарай. Кузов машины окрашен в бразильский коричневый цвет, и все еще блестит в местах, которые оказались не покрыты пылью.

Все детали до сих пор являются оригинальными, включая колесные диски и покрышки.