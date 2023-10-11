В Россию привезли один из самых надежных кроссоверов мире

Subaru начала сворачивать свой бизнес в России еще до знаменитого «исхода» зарубежных автопроизводителей из нашей страны. Так, к примеру, по итогам 2021 года японцы не вошли даже в ТОП-20. Сейчас автомобилями этой компании с переменным успехом торгуют как «серые», так и официальные дилеры, к которым их привозят по параллельному импорту.

Одной из последних обновок модельного ряда Subaru в РФ стала свежая партия кроссоверов Forester.

По информации Daily-Motor.Ru, накануне в страну была ввезена крупная партия Subaru Forester 2023 года выпуска. Это фактически новые машины, успевшие проехать всего 10-30 километров.

Выбор версий велик и включает в себя различные комплектации машин как с 2-, так и 2,5-литровым оппозитными моторами, выдающими 145 и 185 лошадиных сил соответственно. Привод – полный.

Одна интересная особенность таких «Форестеров» заключается в том, что они считаются крайне безотказными.

Так, согласно исследованию агентства «J.D.Power», прогнозируемая надежность Forester 2023 года оценивается в 81 балл из 100, что соответствует великолепному результату и опережает даже знаменитый Toyota RAV4, в случае с которым эта цифра равна 81 баллу.

В России параллельно импортированные Subaru Forester оценены в сумму от 4 миллионов 150 тысяч до 6 миллионов 515 тысяч рублей.