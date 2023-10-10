В Россию начали ввозить самый надежный SUV в мире

Компания Lexus свернула официальные поставки автомобилей в Россию еще в прошлом году, однако дилеры компании, а также «серые» автосалоны продолжают торговать машинами этой марки, ввезенными по параллельному импорту. Одним из недавних пополнений на их «полках» стал кроссовер, который считается самым надежным в мире по версии американцев.

Daily-Motor.Ru проанализировал предложения компаний, занимающихся торговлей «параллельными Лексусами», обнаружив среди них предложения о продаже «паркетников» Lexus NX 2023 года. Но немного не тех, что до этого можно было купить в РФ официально, а гибридных.

Именно гибридные NX авторитетное издание «TopSpeed», ссылаясь на исследование «Consumer Reports», называет самыми крепкими кроссоверами в мире с показателем прогнозируемой надежности в 5 баллов из 5 возможных.

В России такие японские вседорожники, ввезенные из Китая, предлагаются в версиях 350h и 450h+, оснащенных силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового ДВС, который работает в связке с электромотором, автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Цены на кроссоверы 2023 года выпуска начинаются с отметки в 6 миллионов 100 тысяч рублей и доходят до цифры в 7 миллионов 690 тысяч рублей.