В Россию начали ввозить экологичную замену Volkswagen Touareg из Китая 

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen уже давно не ввозит свои машины в Россию официально, а это значит, что все новые авто этой компании, поступающие на наш рынок, делают это так называемыми «параллельными» методами, когда автопроизводитель в этом процессе непосредственно не участвует.

Очередным пополнением гаммы VW в РФ стал кроссовер с тремя рядами сидений, который работает на электричестве.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения «серых» дилеров, в Россию прибыла партия «паркетников» Volkswagen ID.6 Crozz. Автомобили 2023 года выпуска ввезли из Китая, где и осуществляется их производство.

VW ID.6 Crozz был разработан специально для «поднебесного» рынка. По габаритам и внешнему облику он сопоставим с Volkswagen Touareg, тем самым являясь чем-то вроде экологичной замены этого бестселлера.

Машины, поступающие в Россию, могут комплектоваться как одним, так и двумя электромоторами. В случае с первым вариантом мощность составляет 204 лошадиные силы, а привод может быть только задним, тогда как 2-моторные ID.6 Crozz способны выдавать 313 «сил» и обладают полным приводом.

Автомобили укомплектованы литиевыми аккумуляторами, позволяющими им проезжать до 565 километров на полностью заряженных батареях.

Список оснащения таких кроссоверов ничем не уступает Touareg, включая в себя камеру кругового обзора, адаптивный «круиз», беспроводную зарядку для гаджетов, бесключевой доступ в салон, систему контроля «слепых» зон и многое другое.

Ввезенные в РФ ID.6 Crozz оцениваются автосалонами, занимающимися их торговлей, минимум в 3 миллиона 300 тысяч рублей. При этом в отдельных случаях ценник на машины может доходить до отметки в 6 миллионов 600 тысяч рублей.