Кроссовер Skoda Kodiaq обновился: что в нем нового?

После долгой тизерной кампании Skoda наконец-то показала долгожданный кроссовер Kodiaq нового поколения. Автомобиль отличился от предшественника эволюционным дизайном, а также переработанным интерьером и подключаемой гибридной трансмиссией.

Внешне машина практически не поменялась. Исключением стала лишь версия Sportline, в которой предложили специальный декор. А вот размеры оказались немного другими. Длина кроссовера увеличилась на 61 мм – до 4758 мм, но колесная база осталась прежней – 2971 мм. Ширина сократилась на 18 мм – до 1864 мм, а высота на 17 мм – до 1659 мм.

В салоне нового Kodiaq произошли существенные изменения. Селектор трансмиссии теперь располагается не на центральном тоннеле, а на рулевой колонке. По центру «торпедо» установлен планшетный дисплей диагональю 13-дюймов, а также три шайбы управления климатической системой.

Комбинация приборов – полностью цифровая и размером 10 дюймов. В список оснащения кроссовера также вошли: четыре порта USB-C мощностью 45 Вт и разъем на 15 Вт, встроенный в зеркало заднего вида, 9 динамиков акустической системы, индукционная зарядка с функцией охлаждения для двух гаджетов и передние кресла с функцией массажа.

В 5-местной версии объем багажника нового Kodiaq составляет 910 литров, что на 75 литров больше, чем было раньше. При желании эту цифру можно увеличить до 2105 литров, но только если сложить спинки задних сидений.

В 7-местном варианте емкость багажного отсека равна 340 литрам, что также на 70 литров больше, чем было раньше.

Продавать реформенный «Кодиак» будут с несколькими типами двигателей внутреннего сгорания, включая бензиновый агрегат TSI объемом 1,5-литра с мягко-гибридной технологией. Его мощность равна 148 лошадиным силам, а цилиндры имеют возможность деактивации, тем самым экономя топливо.

В качестве альтернативного варианта для нового «Кодиака» предложат мощный 2-литровый двигатель TSI на 201 лошадиную силу, а также 2-литровый дизель на 148 «сил» в версии с передним и 190 л.с. с полным. Связку им составят 7-скоростная роботизированная трансмиссия.