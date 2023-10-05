В Россию начали ввозить кроссовер с самым высоким рейтингом в мире в 2023 году

До февраля прошлого года автомобили BMW поступали на российский рынок по официальным каналам, но с тех пор все изменилось и с их ввозом появились серьезные проблемы.

Но роль импортеров взяли на себя частные компании, которые начали закупать машины баварской марки в соседних странах, так и в государствах дальнего зарубежья. Недавно они привезли в РФ кроссовер, который по совокупности качеств считается лучшим в 2023 году.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли большую партию «паркетников» BMW X5. Машины 2023 года выпуска оснащены 3-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, мощность которых составляет 340 лошадиных сил и 298 л.с. соответственно, а также в «заряженном» варианте с 4,4-литровым бензиновым ДВС на 530 «сил».

Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат», работающий в связке с системой полного привода.

Уникальная особенность BMW X5 в 2023 году заключается в том, что его считают самым высоко оцененным кроссовером в мире. Редакция авторитетного издания «TopSpeed» присвоила ему максимальную оценку в 87 баллов из 100 возможных, заявив даже сами оказались удивлены итоговым результатом.

Один из самых популярных баварских «паркетников» похвалили за постоянные улучшения на протяжении всего жизненного цикла модели, просторный и роскошный салон, производительность и динамику, а также высокую буксировочную способность и максимально современное оснащение.

В России за такие автомобили сейчас просят от 7 миллионов 500 до 22 миллионов рублей в зависимости от версии и уровня оснащения.