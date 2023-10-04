В Россию привезли новую Toyota, которая вместительна как Largus, но стоит как Granta

Несмотря на все ограничения, которые вводятся в отношении России для того, чтобы лишить ее возможности параллельного импорта, компании, занимающиеся ввозом машин из-за границы умудряются продолжать это даже под жестким давлением.

Недавно им удалось привезти на наш рынок популярную коммерческую модель Toyota, которую по вместительности можно сравнить с Lada Largus. При этом стоит она гораздо дешевле отечественного универсала.

По информации Daily-Motor.Ru, по крайней мере один крупный «серый» дилер начал торговать в России автомобилями Toyota Probox. Машины 2023 года привезли из Японии. Все они имеют небольшой пробег и оснащены 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 103 лошадиные силы.

Главное преимущество «Пробокс» по сравнению с тем же «Ларгусом» – у него есть полый привод, а также автоматическая коробка передач (вариатор).

В Японии Toyota Probox пользуется высоким спросом и ценится местными покупателями за простоту, надежность и низкую стоимость обслуживания. Машины в большинстве своем покупают представители мелкого предпринимательства.

В России такие универсалы оценили в сумму от 733 тысяч рублей. За эти деньги на нашем рынке сейчас можно приобрести разве что Lada Granta, да и то не в самой богатой комплектации.