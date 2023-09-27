В Россию готовы привезти скандальный бюджетный хэтчбек Mitsubishi

Самый популярный класс автомобилей в Японии носит название кей-кар (в переводе «легкая машина»). Это компактные транспортные средства, максимальная длина которых не превышает 3,4-метра. Один из таких автомобилей с недавнего времени можно заказать и в России. И у него очень скандальная история.

По информации Daily-Motor.Ru, на российском рынке появились предложения ввезти из Японии компакты Mitsubishi eK Wagon.

Машины выпускает в «стране восходящего солнца» совместное предприятие Nissan Mitsubishi Kei Vehicle как под маркой Mitsubishi, так и под брендом Nissan (они носят название Dayz).

Их оснащают ультракомпактным 0,7-литровым бензиновым мотором на 64 лошадиные силы, работающим в паре с бесступенчатым вариатором.

Параллельные импортеры предлагают привезти в РФ праворульные eK Wagon по цене от 870 тысяч рублей, что, очевидно, не включает стоимость их доставки и растаможки.

Особенность Mitsubishi eK Wagon заключается в том, что именно он стал одной из причин, по которой компании пришлось пойти на слияние с Nissan.

Всему виной оказался топливный скандал, когда «ниссановцы» обвинили инженеров «Митсубиши» в занижении расхода топлива кей-каров Mitsubishi eK Wagon и Nissan Dayz.

В итоге фирме с «тремя бриллиантами» пришлось сознаться в подлоге, резко уронив свою капитализацию. Ситуацией оперативно воспользовались конкуренты и за относительно небольшую сумму приобрели 34% ее акций, переименовавшись в последствии в Renault-Nissan-Mitsubishi.