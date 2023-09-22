В России появился самый «живучий» хэтчбек на планете

Компания Mazda долгое время использовала площадку во Владивостоке для сборки своих автомобилей, которые впоследствии продавались как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Однако после всем хорошо известных событий японский автопроизводитель свернул свой бизнес в РФ, выйдя из партнерских отношений в совместном предприятии с «Соллерс».

Тем не менее автомобили этой компании по-прежнему доступны в российских автосалонах, но речь идет о параллельно импортированных машинах. Причем иногда среди них попадается хэтчбек, который считается самым надежным в мире.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию наладили поставки свежих партий хэтчбеков Mazda3. Машины поступают на наш рынок сразу из нескольких стран, в число которых входит Китай и Эмираты.

5-дверки предлагаются «серыми» дилерами как с 2-литровым, так и 2,5-литровым бензиновыми атмосферными моторами, агрегатированными классической автоматической трансмиссией. Цены на них варьируются в пределах 2 миллионов 700 – 3 миллионов 370 тысяч рублей.

Интересный момент, касающийся Mazda3, заключается в том, что этот автомобиль считается самым надежным хэтчбеком в 2023 году.

Согласно исследованию, проведенному журналистами авторитетного агентства «iSeeCars», способность этой «Мазды» проезжать без поломок сотни тысяч километров оценивается в 8,9-балла из 10 возможных. В своем сегменте машина опережает по этому показателю на 0,3-балла Honda Fit и на 0,6-балла Honda Civic.