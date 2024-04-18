Mazda показала конкурента BMW X5, Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE

Японский автопроизводитель Mazda представил свой новый кроссовер, который будет носить статус флагманского. Машина позиционируется как запоздалый ответ BMW X5, Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE и готовится продавать его в Европе.

CX-80 является четвертой моделью в гамме «Мазды», основанной на новой заднеприводной платформе «Large». Предлагать кроссовер собираются только с полным приводом и с выбором между рядным 6-цилиндровым дизельным двигателем, а также 4-цилиндровым бензиновым мотором в составе подключаемого гибрида.

Мощность первого составит 250 лошадиных сил, а второго, который достанется «топовым» комплектациям машины, будет равен 323 л.с.

Для CX-80 заявлен как 6-местный, так и 7-местный салон. Внутри машины собираются установить трехзонную климатическую систему, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей и аналогичный по размеру экран цифровой комбинации приборов.

В арсенал роскошного кроссовера войдут: вентилируемые передние кресла, акустическая система фирмы Bose, 20-дюймовые колеса и многое другое.

В продажу на европейский рынок новый Mazda CX-80 выйдет ближе к концу 2024 года, а затем практически наверняка доберется и до России (благодаря параллельному импорту).