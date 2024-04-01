Самый престижный кроссовер Mazda появится в этом году

Японский автопроизводитель Mazda близок к тому, чтобы представить свой новый флагманский кроссовер в эре, когда компания стремится к тому, чтобы стать полноценным премиум-брендом. Ожидается, что автомобиль получит название CX80. Накануне стало известно, когда может состояться его официальная премьера.

Издание «BestCarWeb», известное своими инсайдерскими сведениями обо всем, что связано с японскими автомобилями, пишет, что презентация самого престижного кроссовера Mazda намечена на середину этого года. Автомобиль собираются показать летом, а продажи начать ближе к осени.

Как и большинство предыдущих моделей Mazda в сегменте SUV, новинку построят на свежей заднеприводной архитектуре, предусматривающей продольное расположение силового агрегата.

Машина будет иметь три ряда сидений, но их компоновка будет зависеть от версии, выбранной покупателем.

Под капот кроссовера, длина которого должна составить около пяти метров, а колесная база растянуться до трех метров, установят моторы, известные по младшему SUV CX-60.

Речь идет о 2,5-литровом бензиновом моторе, о его версии, работающей в составе подзаряжаемого гибрида, а также о 3,3-литровом турбодизеле, агрегатированным довеском в виде стартер-генератора.

В паре со всеми типами силовых агрегатов будет работать 8-диапазонная автоматическая коробка передач, состыкованная с задним или полным приводом.

В качестве конкурентов для Mazda CX-80 называют премиальные модели, такие как: Audi Q7, BMW X5, а также Volvo XC90.