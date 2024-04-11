Новая Mazda6 станет электромобилем и появится в 2028 году

Компания Mazda прекращает продажи на японском рынке своего флагманского седана Mazda6. На фоне успеха линейки новых кроссоверов CX-60/70/80/90, обеспечивших автопроизводителю из Хиросимы рекордно высокую прибыль, переднеприводный седан продается откровенно слабо. Но его новое поколение уже в работе. И, судя по последним слухам, оно может оказаться полностью электрическим.

Как пишет издание «BestCarWeb», существует теория относительно того, что реализовать проект новой «шестерки» на свежей заднеприводной платформе с продольным расположением бензинового двигателя и батареей (PHEV) будет невозможно из-за низкого клиренса.

Якобы архитектура предназначена только для кроссоверов или внедорожников и не подходит под конструкцию невысокого седана.

Вместе с тем, ходят слухи, что к концу 2025 года Mazda и китайский Changan выпустят собственный вариант Mazda6, предназначенный для Китая, но глобальной моделью такая машина не станет.

Вместо этого «новая» шестерка вернется в строй в 2028 году и уже в качестве чистого электромобиля.

Реализовать задумку удастся, если компании удастся осуществить задуманное и подготовить специальную «батарейную» платформу (BEV) к 2027 году.