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Новая Mazda6 станет электромобилем и появится в 2028 году

Из Японии пришли новые слухи

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Mazda прекращает продажи на японском рынке своего флагманского седана Mazda6. На фоне успеха линейки новых кроссоверов CX-60/70/80/90, обеспечивших автопроизводителю из Хиросимы рекордно высокую прибыль, переднеприводный седан продается откровенно слабо. Но его новое поколение уже в работе. И, судя по последним слухам, оно может оказаться полностью электрическим.

Как пишет издание «BestCarWeb», существует теория относительно того, что реализовать проект новой «шестерки» на свежей заднеприводной платформе с продольным расположением бензинового двигателя и батареей (PHEV) будет невозможно из-за низкого клиренса.

01 scoop MAZDA 6 SDN F 240510 SO2 1

Якобы архитектура предназначена только для кроссоверов или внедорожников и не подходит под конструкцию невысокого седана. 

Вместе с тем, ходят слухи, что к концу 2025 года Mazda и китайский Changan выпустят собственный вариант Mazda6, предназначенный для Китая, но глобальной моделью такая машина не станет. 

02 scoop MAZDA 6 SDN R 240426 SO2 1

Вместо этого «новая» шестерка вернется в строй в 2028 году и уже в качестве чистого электромобиля. 

Реализовать задумку удастся, если компании удастся осуществить задуманное и подготовить специальную «батарейную» платформу (BEV) к 2027 году. 

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

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