Volkswagen показал полностью новый Tiguan: что в нем изменилось

Компания VW провела официальную презентацию нового, третьего по счету поколения кроссовера Tiguan. Машина пережила как внешние, так и технические перемены, обзаведясь ранее не предлагавшимися версиями. В продажу новинка Volkswagen поступит в начале следующего года.

Первое, на что можно обратить внимание в третьем «Тигуане», так это на его дизайн. Переднюю часть машины обновили с помощью новой решетки радиатора, расположенной там, где обычно находится нижний воздухозаборник.

Кроме того, «паркетнику» достались два крупных воздуховода по краям бампера и модернизированная оптика.

Остальные экстерьерные изменения пришлись на корму машины, где главной деталью стало появление нового массивного блока задних светодиодных фонарей.

В «Фольксваген» утверждают, что им удалось повысить коэффициент аэродинамического сопротивления кузова Tiguan с 0,33 до 0,28 пунктов, а также улучшить безопасность машины оснащением ее множеством новых водительских ассистентов. В их число вошли: помощник при смене полосы движения, система автоматического экстренного торможения, ассистент в удержании полосы, а также система динамического отображения дорожных знаков.

Редизайн салона Tiguan предусмотрел появление у него новой «цифровой» кабины с 15-дюймовым мультимедийным экраном, 10,3-дюймовой виртуальной комбинацией приборов, другой отделки и доработанной амбиентной подсветки.

Машину построили на архитектуре MEB-Evo, которая ранее легла в основу нового универсала Passat. В итоге отныне в гамму двигателей «Тигуана» входят как «мягкий» гибрид на базе полуторалитрового бензинового ДВС с отдачей в 129 и 148 «сил», так и 2-литровый неэлектрифицированный турбомотор на 201 и 261 л.с.

Альтернатива – двухлитровый турбодизель, выдающий на выбор 148 или 190 «скакунов», плюс полноценный гибрид на 201 и 268 «сил».

Сколько будет стоить кроссовер, первым рынком для которого станет Европа, пока неизвестно.