В Россию приехал новый кроссовер Toyota размером с Granta за 2,7 млн рублей

Легализованный параллельный импорт позволил компаниям, занимающимся ввозом машин без участия автопроизводителей, наладить поставки множества моделей, которые ранее были для россиян недоступны. Одной из них недавно стал ультра-компактный кроссовер от компании Toyota, который несмотря на свои небольшие размеры оказался совсем не дешевым.

По информации Daily-Motor.Ru, один из «серых» дилеров начал торговать в России кроссоверами Toyota Raize. Это машины 2023 года выпуска с левосторонним расположением рулевой колонки и педалей, привезенные из Объединенных Арабских Эмиратов.

По габаритам кроссовер Raize практически идентичен бюджетному отечественному хэтчбеку Lada Granta. Его длина равна точно тем же 3,9-метрам, ширина – 1,7-метрам, а высота отличается всего на 0,1-метра, составляя 1,6-метра.

Компактные размеры кузова автомобиля чаще всего означают, что можно рассчитывать только на крошечный багажник, но не в случае с Raize. Toyota заявляет, что даже при условии, что внутри кроссовера разместится пять человек, объем грузового пространства «паркетника» составит 370 литров.

Ввезенные в РФ японские «паркетники» оснащаются литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 98 лошадиных сил, ассистирует которому вариатор и передний привод.

Сколько они стоят? За такие машины «серые» дилеры сейчас просят от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Когда-то этих денег было достаточно для того, чтобы приобрести новый кроссовер несколькими классами выше. К примеру, тот же RAV4.