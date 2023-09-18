В Россию привезли самый безотказный кроссовер в мире

Компания Nissan больше не выпускает автомобили в России, а также не осуществляет официальные их поставки к нам из-за границы. Вместо японского автопроизводителя этим занимаются параллельные импортеры.

Недавно на российский рынок поступил кроссовер, который раньше уже продавали в РФ, но не оценили по достоинству. А зря, ведь в США его называют самым надежным «паркетником» среди всех автомобилей этого сегмента.

По информации Daily-Motor.Ru, в распоряжении «серых» дилеров в России появились новые Nissan Murano 2023 года выпуска. Речь идет о машинах, ввезенных по параллельному импорту.

Их оснащение включает в себя 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 249 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором и системой полного привода.

Известное американское издание «J.D.Power» называет такие кроссоверы Nissan самыми беспроблемными.

В категории «надежность» аналитики оценили Murano на 90 баллов из 100 возможных, а его общий потребительский рейтинг составил 86 баллов из 100. Тем самым «Мурано» удалось возглавить список лучших среднеразмерных кроссоверов в 2023 году, опередив таких тяжеловесов как: Honda Passport и Hyundai Santa Fe.

Несмотря на то, что Murano не считался популярной моделью Nissan в России, цены на него всегда были слегка завышены. Точно так же обстоят дела и сейчас, причем это стало заметно еще сильнее, чем раньше.

«Серые» дилеры просят за такие кроссоверы до 6 миллионов 400 тысяч рублей в зависимости от их версий.