Названы два китайских кроссовера, которые ничем не хуже «корейцев» и «японцев»

Концерн Great Wall имеет богатую историю, за которую компания смогла создать немало суббренов. Особняком среди них стоит марка Haval, которая уже несколько лет представлена на российском рынке и даже имеет собственный завод в стране.

Одной из самых популярных моделей в линейке этого бренда является компактный кроссовер с индексом F7 и F7x (его купеобразная версия). И неспроста. Этот китайский «паркетник» по совокупности качеств и характеристик ничем не хуже тех же корейских и японских SUV, а в некоторых аспектах даже превосходит и тех и других.

F7 и F7x стали хитом благодаря своему удачному дизайну, а также просторному салону, где на заднем ряду места для ног пассажиров даже больше, чем в тех же Kia Sportage и Toyota RAV4.

А еще такие машины могут похвастать широкими дверными проемами и высокой крышей (хотя у кросс-купе F7x из-за форм-фактора места над головой задних «седоков» чуть меньше, чем в простом F7).

Ничуть не хуже обстоят дела и с технической частью этих родственных моделей. Судя сообщениям на клубных форумах, автомобили, которые начали продавать в России официально с 2019 года, пока не столкнулись ни с какими серьезными неисправностями, требующими крупных отзывных компаний и дорогостоящих ремонтов, а некоторые из них уже успели наездить без поломок даже более 150 тысяч километров, что порой бывает не по силам отдельным корейским кроссоверам.

Финальный аргумент в пользу родственной связки кроссоверов Haval заключается в их прайс-листах. F7 и F7x легко обыгрывают «корейцев» и «японцев» в стоимости, причем даже несмотря на резко увеличившиеся цены на все китайские автомобили в последнее время.