Популярный кроссовер Haval Jolion пережил небольшой рестайлинг, но пока не в России

Одним из самых экспортируемых автомобилей компании Great Wall Motor является субкомпактный кроссовер Haval Jolion. Машину запустили в Китае в конце 2020 года, но, как ни странно, сняли с производства уже через год. Тем не менее машину предлагают во многих частях мира, а в России не только продают, но еще и производят на заводе в Туле.

В стремлении привлечь еще больше покупателей Haval подготовил для «Джолиона» небольшой рестайлинг. Никаких кардинальных изменений «паркетник» не получил, обзаведясь лишь слегка омоложенным дизайном.

Спереди машине досталась новая радиатора решетка, в которой сетчатое наполнение (в России горизонтальные ламели) заменили на вертикальные планки.

Боковины автомобиля остались прежними, но изменился дизайн колес. А на пятой двери расположили надпись GWM вместо Haval, но использовать ее, похоже, будут только на определенных рынках.

Поменялся ли интерьер машины неизвестно. Фотографий внутреннего убранства обновленного кроссовера пока нет.

А вот что точно не изменилось, так это техническая сторона кроссовера. Машину будут предлагать с 1,5-литровыми бензиновыми моторами, агрегатированными «механикой» или 7-скоростным «роботом».

Когда доработанный Haval Jolion появится в продаже в России пока неизвестно. Пока же обновленную машину собираются предлагать в Юго-Восточной Азии, в частности на Филлипинах.