Второе поколение внедорожника Haval H9 будет стоить в Китае 2,6 миллиона рублей

Компания Haval начала продажи в Китае нового, второго по счету поколения рамного внедорожника H9. Вместе с запуском машины в реализацию стали известны ее цены для рынка «Поднебесной». За новинку в КНР будут просить от 205 тысяч 900 до 239 тысяч 900 юаней, что эквивалентно суммам в 2,6 миллиона – 3 миллиона рублей соответственно).

Вторая генерация Haval H9 позиционируется как хардкорный внедорожник среднего и большого размера. Длина машины составляет 5070 мм, ширина – 1976 мм, а высота – 1930 мм. Расстояние между осями автомобиля равно 2850 мм.

Предельный клиренс H9 достигает отметки в 224 мм, а максимальная глубина проезда вброд равна 800 мм. Углы въезда и съезда соответствуют цифрам в 31 и 25 градусов. Заявлено, что внедорожник способен буксировать 2,5 тонны.

В новом поколении Haval H9 подвергся пересмотру дизайна, приняв более популярную для такого рода внедорожников квадратную форму.

Новинка получила два варианта силовых агрегатов: 2-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с 8-скоростным «автоматом», а также 2,4-литровый «наддувный» дизельный двигатель, сопряженный с 9-диапазонным «автоматом».

Мощность силового агрегата, работающего на бензине, равна 221 л.с., а его крутящий момент равен 384 Нм. Тогда как мотор, потребляющий «тяжелое топливо», выдает 184 «силы» и 480 Нм.

Продавать новый H9 будут как в 5-местной, так и 7-местной конфигурациях салонов. Вскоре после появления этой модели в Китае она должна добраться и до российского рынка.