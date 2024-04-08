Haval показал предвестника нового кроссовера H6

Линейка компании Haval в России включает в себя немало моделей и продолжает расширяться, но очень популярный «паркетник» H6 в Китае пока до нас не доехал.

Зато на его родине уже готовятся к тому, чтобы заменить его на совершенно новый автомобиль. Его предвестник накануне показался в виде нового вседорожника с именем Xiaolong Max. По слухам, именно ему предстоит стать новым поколением H6.

Xiaolong Max находится в более крупном сегменте класса компактных кроссоверов. При длине более 4750 мм он лишь немногим меньше, чем среднеразмерные кроссоверы, такие как Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

«Паркетник» отличается заостренной передней частью с футуристическим стилем, сопровождаемым изгибами по всему кузову.

Внутри машины установлен набор из трех экранов. Первый отвечает за комбинацию приборов, второй – за информационно-развлекательную систему, а третий – является вспомогательным дисплеем для переднего пассажира.

В салоне не так много физических кнопок, так что, вероятно, большинство основных элементов управления «вшиты» в мультимедийную систему.

В Китае единственным вариантом силового агрегата кроссовера станет подключаемый гибрид на базе 1,5-литрового ДВС, работающего по циклу Аткинсона. Связку ему составит два электромотора, обеспечивающие установке совокупную мощность до 278 лошадиных сил и 585 Нм крутящего момента.