В Россию привезли самый большой кроссовер Chery

Пока в Chery готовятся к началу продаж в России своего самого большого кроссовера, многие параллельные импортеры уже во всю поставляют их на наш рынок без ведома автопроизводителя.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в РФ приехала свежая партия новых «вседорожников» Tiggo 9. Это автомобили, которые везут из Китая. Их техническое оснащение включает в себя 2-литровый бензиновый мотор мощностью 261 лошадиную силу, работающий в связке с автоматической коробкой передач, а также системой переднего или полного привода.

Все машины имеют небольшой перегоночный пробег от 5 до 2 тысяч км, а купить их можно в Москве, Уфе, Владивостоке, Новосибирске, Кемерово, Омске, Тюмени, Сургуте, Благовещенске, Симферополе и Краснодаре.

Tiggo 9 – это самый крупный в линейке компании Chery кроссовер. Его длина составляет 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,7-метра, а расстояние между осями равно 2,8-метрам. В Китае его продажи стартовали в конце мая.

В офисе «Чери» уже подтвердили, что планируют начать официальную реализацию этой модели в том числе в России, но под брендом Jaecoo и с именем J8. Причем начало поставок намечено на ноябрь.

А пока Chery Tiggo 9 продолжают торговать «серые» дилеры, которые просят за такие кроссоверы от 2 миллионов 800 до 5 миллионов 800 тысяч рублей в зависимости от оснащения и условий покупки.