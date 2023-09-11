В Россию начали ввозить кроссовер Kia, который нравится американцам даже больше Sportage

Кроссовер Sportage всегда считался одним из главных бестселлеров в линейке компании Kia как в России, так и за рубежом. Но не так давно корейский автопроизводитель начал развивать собственную гамму электрических «паркетников», которая по некоторым параметрам уже составляет серьезную конкуренцию популярному бензиновому «вседорожнику». Одну из таких моделей недавно привезли на российский рынок.

В ходе мониторинга предложений «серых» дилеров редакция Daily-Motor.Ru обнаружила около десятка объявлений о продаже «батарейных» кроссоверов Kia EV6.

Это новые машины, выпущенные в 2023 году. Их мощность варьируются в пределах 228 – 585 лошадиных сил, а запас хода в самых дорогих исполнениях может превышать отметку в 500 километров.

Длина Kia EV6 составляет 4,7-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,5-метра. Колесная база этой модели совпадает со Sportage и равна 2,7-метрам.

Согласно исследованию APEAL, проведенному американским агентством «J.D.Power», заокеанские покупатели EV6 удовлетворены качеством этого кроссовера даже больше, чем знаменитого Sportage, который не вошел даже в ТОП-3 рейтинга.

В электрическом кроссовере им больше всего нравится его мощность, хорошая шумоизоляция, а также отсутствие необходимости тратиться на бензин или дизельное топливо.

Что касается минусов модели, то в их числе американские покупатели EV6 указали низкое качество звука ее мультимедийной системы, а также средняя эффективность фар и невысокая грузоподъемность автомобиля.

В России за эту модель «Киа», ввезенную по параллельному импорту, просят от 5 миллионов 800 до 7 миллионов 850 тысяч рублей.