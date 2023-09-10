Появились изображения нового «недорогого» внедорожника Toyota Land Cruiser Mini

Чуть больше недели назад мы рассказывали о том, что Toyota собирается расширить семейство Land Cruiser, выпустив более доступный вариант таких внедорожников в кузове «Мини». Информация об этом пришла из Таиланда, где собирают модель Fortuner, которая, по слухам, и должна лечь в основу перспективного автомобиля.

А теперь подтвердить эти намерения «Тойоты» решили и в Японии.

Редакция Daily-Motor.Ru обнаружила на страницах одного из популярных в «стране восходящего солнца» автомобильных журналов новые рендерные изображения, демонстрирующие дизайн Land Cruiser Mini.

Как можно заметить на этих картинках, машине с большой долей вероятности достанется тот же дизайн, который ранее был реализован в проекте нового поколения Land Cruiser Prado (он же Land Cruiser 250).

Единственная визуальная разница между машинами, заметная глазу, связана с их размерами, которые в случае с вариантом «Mini» гораздо компактнее.

Утверждается, что в качестве платформы для нового внедорожника Toyota будет использоваться архитектура модели Fortuner, но этот «вездеход» гораздо крупнее предполагаемого автомобиля. Как японские инженеры собираются укоротить его шасси – пока можно только догадываться.

Если верить инсайдерам, сейчас проект компактного варианта Land Cruiser носит название 500D и предполагает, что длина такого автомобиля составит 4400 мм при колесной базе в 2600 мм.

Благодаря небольшим размерам, а также иной технической части в Toyota рассчитывают сделать получившийся внедорожник бюджетной версией Prado/250, что должно привлечь покупателей, у которых нет средств для покупки оригинального «вездехода».

Премьера такого автомобиля может состояться уже к концу 2024 года.