У внедорожника Toyota Land Cruiser появится «недорогая» версия Mini

Внедорожник Toyota Fortuner в скором времени может обзавестись младшим братом. Согласно недавней информации, пришедшей из Тайланда, где сейчас ведется производство «Форчунера», японцы взялись за работы над малолитражным аналогом Land Cruiser.

Журналисты называют этот проект Land Cruiser Mini, но для него еще не придумано название. Как пишет автомобильное издание «Headlightmag» со ссылкой на собственные источники, сейчас машина проходит под кодовым обозначением 500D, а в ее основе лежит рамное шасси Fortuner.

Информации о том, позаимствует ли так называемый Land Cruiser Mini технические характеристики актуального «Форчунер», или же его построят на базе обновленной версии этой модели, готовящейся к выходу в продажу, пока нет.

Внешне машина должна позаимствовать дизайн концепт-кара Compact Cruiser, представленного в конце 2022 года (на изображениях выше и ниже).

Что касается позиционирования этого автомобиля, то он может расположиться в линейке Toyota между компактным кроссовером Corolla Cross и тем же самым рамным внедорожником Fortuner. Его длина должна составить 4,4-метра, а размер колесной базы оказаться равным 2,6-метрам.

Как Toyota собирается адаптировать шасси с лестничной рамой к автомобилю с такими габаритами неизвестно, но если верить слухам, то в компании настроены к этому проекту максимально серьезно.

Официальная премьера нового мини-внедорожника «Тойоты», который может оказаться значительно дешевле как Land Cruiser, так и Fortuner, должна состояться в конце 2024 года.