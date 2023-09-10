В Россию привезли аналог большого рамного внедорожника Mitsubishi

Компания Mitsubishi, как и остальные японские автопроизводители, остановила официальные поставки своей продукции в РФ еще в прошлом году, а значит большая часть ее автомобилей, доступных для покупателей на российском рынке сегодня, состоит из машин, ввезенных параллельными импортерами.

Очередным пополнением в гамме этой марки стал среднеразмерный рамный внедорожник, который ранее уже продавался у нас, но под другим названием.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию привезли небольшую партию Mitsubishi Montero Sport 2023 года выпуска. Машины предлагаются «серыми» дилерами в Москве, Перми, Краснодаре, Туле, Самаре, Белгороде, Екатеринбурге и Иваново.

Montero Sport – этот тот же Pajero Sport, который ранее ввозили в РФ из Таиланда, а впоследствии выпускали на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге. Слово «Pajero» в его названии изначально заменили для испаноязычных стран, где из-за сленговых особенностей языка оно ассоциировалось с нецензурным выражением.

Вместо него компания начала использовать имя Montero (воин-горец), но впоследствии его выбирали уже не только для стран, говорящих на испанском, но и для других рынков.

В Россию, к примеру, партия новых Montero Sport приехала из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Эти автомобили оснащены безальтернативным 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 209 л.с., агрегатированным полноприводной трансмиссией и автоматической коробкой передач.

В отличие от калужских «Паджеро Спорт» они могут быть не только 5-местными, но и 7-местными.

Цены на параллельно импортированные аналоги Mitsubishi Pajero Sport в РФ начинаются с отметки в 3 миллиона 500 тысяч рублей и в зависимости от компании, занимающейся их продажей, могут доходить до 5 миллионов 200 тысяч рублей.