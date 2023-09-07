В Россию начали ввозить лучший автомобиль на планете

Линейка автомобилей Kia на российском рынке сегодня состоит по большей части из моделей, ввезенных по параллельному импорту. И каждый месяц расширяется все новыми и новыми машинами, которые поступают в распоряжение «серых» дилеров не только из Кореи, но и из других стран, откуда есть возможность их доставки.

Недавно в РФ появилась очередная новинка Kia, но непростая. Это электрический кроссовер с нулевым расходом горючего, который называют лучшим автомобилем на планете в 2023 году.

Речь идет о «паркетнике» EV6. Эта модель появилась в 2021 году и должна была выйти на российский рынок годом спустя, но после всем хорошо известных событий корейский автопроизводитель отказался от своих планов и приостановил официальные поставки всех моделей в Россию.

Завезенные в РФ Kia EV6, часть из которых поступили из соседнего Казахстана, предлагаются в версии GT-Line. Это машины как с задним, так и передним типом привода, мощность электромоторов которых варьируется в пределах 228 – 585 лошадиных сил. Запас хода таких кроссоверов может достигать отметки в 506 километров.

Особенность Kia EV6 заключается в том, что в 2023 году этот электрический «паркетник» был назван лучшим автомобилем по версии конкурса World Car Awards. Это звание корейскому батарейному кроссоверу присвоило жюри, состоящее из 100 выдающихся международных автомобильных журналистов из 32 стран мира.

В России за лучший автомобиль года сейчас просят от 5 миллионов 800 до 7 миллионов 800 тысяч рублей в зависимости от версии и уровня оснащения.