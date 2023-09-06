В Россию привезли внедорожник из США, который не советуют покупать сами американцы

Несмотря на то, что поставки новых автомобилей как западных, так и некоторых восточных автопроизводителей в Россию сейчас сильно затруднены, им все равно удается добираться до нашего рынка за счет усилий компаний, занимающихся параллельным импортом.

Кроме того, в РФ по-прежнему поступают некоторые модели именитых марок из США, в число которых входит и Jeep. Но в отдельных случаях их покупать не советуют даже сами американцы.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в России появились новые внедорожники Jeep Wrangler. Это автомобили 2023 года выпуска в трех- и пятидверных версиях, которые ввезены из Соединенных Штатов Америки, а также некоторых других стран, являющихся посредниками.

Их оснащение включает в себя варианты как с бензиновыми, так и дизельными моторами, работающими в связке с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Любопытный момент, касающийся таких «Рэнглеров», заключается в том, что авторитетное американское издание «Consumer Reports» в своем недавнем исследовании называет эти внедорожники самыми ненадежными автомобилями в 2023 году за многочисленные технические проблемы, с которыми сталкиваются их владельцы.

По этому показателю Wrangler обходит даже Mercedes-Benz GLE и Jeep Gladiator 2022 года.

Несмотря на столь нелестный отзыв об американской машине от самих аналитиков из США в России они стоят отнюдь недешево. За самый «бюджетный» вариант Wrangler, продающийся «серыми» дилерами, просят от 4 миллионов 500 тысяч рублей, тогда как наиболее дорогой оценен в 15 миллионов 500 тысяч рублей.