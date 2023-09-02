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В России появился новейший кроссовер Renault, созданный для европейцев

Его оценили в 5,8 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
Renault Austral SUV 2022 2023 SUV m05

Компания Renault разрабатывала эту модель с прицелом на европейский рынок, где она должна была оказаться сменщиком кроссовера Kadjar. Ее дебют в России даже не рассматривался, но параллельный импорт позволил начать поставки такой машины даже без участия французской компании.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения «серых» дилеров на крупных классифайдах страны, в РФ появились кроссоверы Renault Austral.

2022 renault austral 00001

Это автомобили 2023 года выпуска, укомплектованные 1,3-литровым бензиновым турбомотором TCe, выдающим 160 лошадиных сил. Ассистирует ему бесступенчатый вариатор, электрический довесок в виде 12-вольтового стартер-генератора и система переднего привода. 

2022 renault austral

Renault Austral (имя происходит от латинского слова «australis», что в переводе означает «южный») построен на архитектуре CMF-CD3, которая ранее легла в основу третьей генерации европейского Nissan Qashqai. Его длина составляет 4,5-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,6-метра, а размер колесной базы равен 2,7-метрам.

2022 renault austral

Кроссоверу достался элегантный дизайн и продвинутое оснащение, включающее в себя большие дисплеи мультимедийной системы и комбинации приборов, а также адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида плюс датчики парковки спереди и сзади, подогревы сидений, мультируль, климат-контроль и многое другое. 

Что касается цен, то параллельно импортированные в Россию Austral стоят недешево. Если в Европе за новейший кроссовер Renault просят от 30 тысяч 500 евро (примерно 3,2 млн рублей), то на нашем рынке машину оценили в 5 миллионов 790 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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