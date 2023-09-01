Из пикапа во внедорожник: самодельный Ford Bronco продают за 2 млн рублей

Компания Ford возродила рамный вездеход Bronco, представив его актуальное поколение в 2020 году. Машина сразу же стала одной из самых желанных в сегменте, но ее продажи тормозили проблемы с производством и высокие цены. Один из жителей США решил эту проблему радикальным способом, построив для себя Bronco самостоятельно.

Лесоруб Дэн Хикки был владельцем пикапа Ford F-150 2004 года выпуска, но мечтал о внедорожнике. В итоге ему пришла в голову идея превратить «сто пятидесятый» в Ford Bronco, на реализацию которой ушло ни много ни мало 2 года.

Для того, чтобы машина соответствовала длине «Бронко», ему пришлось укоротить раму пикапа примерно на 75 сантиметров.

Мужчина также раскрыл ряд других подробностей о том, как ему удалось трансформировать F-150 в желанный внедорожник:

«Мы разрезали раму там, где ее можно было отрезать, измерив при этом несколько раз. После этого мы приварили направляющие к внутренней стороне рамы, которые также выступают в качестве опорных пластин для прочности».

Затем модернизации подверглась уже сама кабина, часть грузовой платформы которой была отведена под сиденья заднего ряда.

Реализовать задумку со съёмной крышей, как у Bronco, у лесоруба не получилось, поскольку это решение обошлось бы ему слишком дорого и значительно усложнило реализацию проекта. Зато машина более устойчива к атмосферным воздействиям и обладает дизайном «Бронко».

Сейчас получившийся внедорожник, оснащенный 5,4-литровым V8, пытаются продать на одном из американских маркетплейсов, где за нее просят 20 тысяч долларов или около 2 миллионов рублей по текущему курсу.