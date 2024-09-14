Рестайлинговый пикап Ford Ranger (2026): раскрыты интересные подробности

Среднеразмерный пикап Ford Ranger сменил поколение в 2022 году. Автомобиль, основными рынками сбыта которого является США и Австралия, построили на модернизированной платформе T6, а затем сделали его близнецом Volkswagen Amarok. Но уже через пару лет Ranger подвергнется очередной крупной доработке. Чего ждать от обновленного грузовика показали и рассказали журналисты австралийского портала «CarsGuide».

Ожидается, что рестайлинговый Ranger проживет более короткую жизнь, чем его предшественник. Реформенный вариант американского пикапа должен увидеть свет в 2026 году – через 4 года после выпуска актуальной генерации.

По словам инсайдеров, изменения в машине, вероятно, будут незначительными, поскольку Ford потратил большие средства на разработку нынешнего поколения этой модели и его брата Everest.

Показанный на рендере обновленный Ranger опирается на существующие внутренние дизайнерские влияния Ford и щеголяет монококом, заимствованным у Ford Mavericks. Актуальная решетка радиатора машины в виде горизонтальных ламелей будет заменена на более простой и крупный сетчатый «гриль». Дневные ходовые огни повернутся на 90 градусов и будут устремлены вниз, а бампер подвергнется редизайну.

Обновление интерьера Ford, скорее всего, проведет с использованием более свежих материалов отделки и нового программного обеспечения.

Что касается «техники», то здесь пока все не так очевидно. Ходят слухи, что Ranger лишится своего мотора V6 и дизеля с двойным турбонаддувом. Двигатель, работающий на «тяжелом топливе», останется, но уже в ином облике и будет щеголять лишь одной турбиной. Альтернативой ему в пикапе должна стать подключаемая гибридная силовая установка, использующая 2,3-литровый турбобензиновый агрегат и электромотор.

Премьера обновленного Ford Ranger запланирована на 2026 год.