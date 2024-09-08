Альтернативный Ford Explorer, созданный из Volkswagen, получил награду за дизайн

Компания Ford представила новый вариант кроссовера Explorer в прошлом году. Машина, работающая на электричестве, была построена по большей части инженерами Volkswagen, используя немецкую платформу MEB. Одной из главных фишек этой модели стал собственный дизайн экстерьера и интерьера.

Внутренний облик электрического Explorer оказался настолько удачным, что на днях машина получила награду в рамках премии Red Dot Award, которая отмечает самые передовые разработки в этой сфере.

Главным дизайнером в проекте электрического Explorer был Мурат Гюлер. По словам специалиста, такой кроссовер обладает «лучшим интерьером, из когда-либо придуманных Ford в Европе, который сочетает в себе современную, чистую эстетику с невиданной ранее функциональностью».

Производство электрических кроссоверов Ford сейчас ведется в Кельнском центре электромобилей. «Батарейный» Explorer постепенно выходит на новые европейские рынки сбыта и недавно стал доступен в Швейцарии.

У машины имеется две версии: заднеприводная с одним электромотором на 286 л.с., и полноприводная – с двумя двигателями на 340 л.с. Базовая модификация кроссовера идет с тяговым аккумулятором на 52 кВт/ч, запас хода с которой равен 350 км.