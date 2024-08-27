Ford Escort Джереми Кларксона продали за умопомрачительную сумму после войны на торгах

Знаменитый журналист Джереми Кларксон, известный в России ролью ведущего популярного шоу Top Gear, за годы своей карьеры успел протестировать немало автомобилей. И только некоторым из них посчастливилось оказаться в его гараже-мечты. Один из них – Ford Escort RS Cosworth 1992 года.

Недавно он ушел с молотка в рамках аукциона «Iconiс Auctioneers» за умопомрачительную сумму и невероятную битву за него на торгах.

Конкретно этот Escort RS Cosworth был во владении Кларксон на протяжении 12 месяцев. Машина была предоставлена одиозному британцу на длительный тест. Впоследствии автомобиль появлялся в таких сериалах, как «Автомобильные годы Кларксона», где Джереми называл его одним из своих любимых авто.

Несмотря на то, что с тех пор прошло почти 25 лет, эта модель по-прежнему ценится энтузиастами. Прежде чем выставить ее на аукцион автомобиль прошел через обширное техническое обслуживание и пережил незначительные улучшения интерьера, чтобы придать ему более свежий, но при этом аутентичный вид.

В результате после длительной войны на торгах между желающими купить Escort RS Cosworth, которым владел Кларксон, машина все же ушла с молотка по цене в 67 тысяч 500 фунтов стерлингов. При пересчете на российскую валюту это около 8 миллионов 167 тысяч рублей.