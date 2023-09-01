В Россию приехали «молодежные» Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen больше официально не поставляет на российский рынок свои автомобили. В числе потерь оказался и кроссовер Tiguan, который, кстати, раньше собирали у нас в Калуге. Но благодаря усилиям некоторых параллельных импортеров в Россию продолжают приезжать «Тигуаны», причем в некоторых случаях они сильно отличаются от тех, что продавались в РФ раньше.

По информации Daily-Motor.Ru, на российский рынок поступила партия кроссоверов Volkswagen Tiguan X. Машины 2023 года ввезли из Китая, где осуществляется их сборка.

Главное отличие «поднебесной» версии популярного немецкого кроссовера от обычной заключается в том, что она построена на базе удлиненного кроссовера, а также имеет другую корму в стиле молодежного сегмента кросс-купе.

Машине достался специальный дизайн задней части кузова с покатой линией крыши, а также собственные фонари, что придало популярному кроссоверу более динамичный облик.

Все поступившие на российский рынок Tiguan X обладают одинаковым техническим оснащением, включающим в себя 2-литровый бензиновый турбомотор на 220 лошадиных сил, связку которому составляет 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями и безальтернативный передний привод. С места до 100 километров в час такие «Тигуаны» разгоняются до 8,8-секунды.

Цены на новый вариант популярного кроссовера «Фольксваген» в России начинаются с отметки в 4 миллиона 250 тысяч рублей и достигают суммы в 5 миллионов 800 тысяч рублей в зависимости от опций и дилера, который занимается продажей таких машин.