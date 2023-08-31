В Россию начали поставлять японскую замену Lada Largus Cross

С прошлого года компания «АвтоВАЗ» испытывает серьезные проблемы с производством своего знаменитого универсала Lada Largus, который, в том числе, ранее продавался и в версии Cross, отличавшейся пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом.

Замена этой модели подоспела из неожиданной страны – Японии. В Россию начали ввозить по параллельному импорту кроссвэны Mitsubishi, которые по некоторым параметрам даже превосходят Largus, хотя и стоят значительно дороже.

По информации Daily-Motor.Ru, в РФ поступила небольшая партия универсалов Mitsubishi Xpander Cross 2023 года выпуска. Их продажами занимается всего несколько «серых» дилеров по стране.

Машины укомплектованы безальтернативным 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 105 лошадиных сил, связку которому составляет 4-диапазонная автоматическая трансмиссия (у Largus, к слову, АКПП нет). Привод может быть только передним.

Длина Xpander Cross составляет 4,4-метра, а размер колесной базы равен 2,8-метрам. Таким образом «японец» практически идентичен российскому «Ларгусу», а также, как и последний, обладает 7-местным салоном.

При этом Xpander Cross может похвастать куда более высоким дорожным просветом (225 мм), что на 25 мм больше, чем в Largus Cross.

Что касается цен, то за японскую альтернативу кроссовому «Ларгусу» у нас сейчас просят от 2 миллионов 500 тысяч рублей, что примерно на 600-700 тысяч рублей дороже, чем в случае с успевшими сойти с конвейера до остановки производства в прошлом году российские универсалы Lada.