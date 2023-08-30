В РФ начали ввозить альтернативную версию самого надежного кроссовера в мире

В начале этого года американский журнал «J.D.Power» опубликовал исследование Vehicle Dependability Study (VDS), в котором назвал автомобили с минимальным количеством проблем. В итоге в категории кроссоверов лучшим оказался «паркетник» Toyota C-HR, который сейчас доступен в России по параллельному импорту.

Но купить можно не только его, а еще и альтернативную версию этой модели. Такие машины называются Izoa и представляют собой электрические SUV.

По сведениям Daily-Motor.Ru, на российском рынке появились кроссоверы Toyota Izoa 2023 года выпуска. Это автомобили, ввезенные из Китая, где их выпускают на мощностях совместного предприятия FAW Toyota.

Главное отличие таких машин от C-HR заключается в том, что они приводятся в движение как ДВС, так и электромотором. На нашем рынке появились как раз вторые.

В качестве двигателя в Izoa, ввезенных в РФ по параллельному импорту, задействован электрический агрегат на 204 лошадиные силы. Ассистирует ему тяговая батарея на 54,3 кВт/ч, обеспечивающая запас хода около 400 километров.

Учитывая, что C-HR оказался самым надежным кроссовером с минимальным количеством технических проблем на каждые 100 машин, то Izoa, использующий гораздо меньше деталей по причине того, что это электромобиль, в теории может оказаться даже еще более крепкой моделью.

Цены на такие автомобили у нас сейчас составляют 3 миллиона 355 тысяч рублей.