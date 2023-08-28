Раскрыт очень надежный кроссовер за 600 тыс рублей с почти вечной АКПП

Рост цен на автомобили часто заставляет покупателей обращаться к вторичному рынку, где они рискуют приобрести не только сильно потрепанную жизнью машину, но еще и обладающую изначально невысоким ресурсом. Правда всё это не относится к кроссоверу Suzuki, который в свое время стал настоящим бестселлером на рынке, объединив в себе качества современного «паркетника» и проходимого внедорожника.

Одна из главных заслуг Grand Vitara второго поколения заключается в том, что этот автомобиль обладает очень крепкой линейкой двигателей и трансмиссий.

Наиболее часто в России встречаются 5-дверные версии этой модели с рядными «четверками» рабочим объемом 2- и 2,4-литра (140 и 168 л.с. соответственно), которые при должном обслуживании способны проходить вплоть до 400 тысяч километров.

Из нюансов, касающихся их, можно отметить относительно быстрое растягивание цепи ГРМ в случае с «младшим» агрегатом, а также высокий расход масла у более объемного двигателя.

Впрочем, еще надежнее моторов в Grand Vitara считаются ее трансмиссии. 5-ступенчатая «механика» крепка, но даже ее с лихвой в этом показателе переплевывает 4-диапазонный классический «автомат» Aisin, способный пройти даже больше, чем моторы и вся машина целиком.

Подвеска машины жестка, но свое дело знает и не огорчит частотой регламентных ремонтов, а кузов не подвержен появлению ржавчины.

В итоге получается отличный кроссовер с настоящим японским запасом прочности, который можно купить за относительно небольшие по современным меркам деньги – от 600 тысяч рублей.