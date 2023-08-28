Полностью новый Volkswagen Tiguan впервые показали без камуфляжа

Новый Tiguan – одна из самых ожидаемых новинок Volkswagen второй половины этого года. Ожидается, что машину представят в автосалоне в Мюнхене в сентябре, но как будет выглядеть автомобиль уже известно. Изображения кроссовера без камуфляжа слили в Сеть журналисты из Испании.

Первое, что нужно знать об этом VW – он станет последним в истории модели, который оснастят двигателем внутреннего сгорания. А второе – его производством займутся в Китае, откуда в перспективе машина имеет шансы попасть и на российский рынок (по параллельному импорту).

Как можно заметить на выложенных в Сеть картинках, машину ожидает существенная трансформация, которая придаст ей более современный внешний облик. У новой генерации Tiguan будут зауженные фары, но отсутствовать как таковая радиаторная решетка. Роль последней займут несколько небольших отверстий в бампере.

Корма преобразится благодаря новым задним фонарям сквозной формы, а также изменившейся пятой двери и бампера.

В салоне кроссовера установят современную переднюю панель с цифровой комбинацией приборов и массивным 15-дюймовым планшетным экраном мультимедийной системы «парящего» типа.

А вот что практически не поменяется в новом Tiguan, так это его линейка двигателей. Она должна включить в себя те же бензиновые и дизельные агрегаты, в дополнение к которым будут предложены подключаемые гибридные силовые установки.

В продажу популярный компакт-кроссовер VW поступит ближе к весне 2024 года.