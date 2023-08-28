Классический Land Rover Defender превратили в кабриолет с ценой в 24 миллиона рублей

Итальянский производитель роскошных кузовов Ares Modena подготовил новый вариант классического внедорожника Land Rover Defender. В интерпретации этого ателье машина превратилась в кабриолет, совместив в себе увлекательные впечатления от езды по бездорожью с возможностью лицезреть картину вокруг без каких-либо препятствий.

С точки зрения дизайна конкретно этот экземпляр «Дефендера» обладает максимально простым оснащением, заключающимся в темном окрасе кузова с оттенками армейского хаки, фирменных легкосплавных колесных дисках Ares, обутых во внедорожные покрышки Cooper Discoverer, запасном колесе на капоте, а также веткорезах.

Вместо традиционной жесткой крыши внедорожнику достался навес, защищающий от солнца, который при желании может быть быстро демонтирован.

Под капотом машины расположился 5,3-литровый V8, выдающий 380 лошадиных сил. Силовой агрегат состыкован с 6-скоростной автоматической трансмиссией и системой 4WD, оснащенной тремя блокируемыми дифференциалами.

В качестве опции для этого «Дефендера» можно также заказать электрическую лебедку.

Внутри автомобиля может поместиться до пяти человек. Для них предусмотрена мультимедийная система с сенсорным дисплеем, поддерживающая интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также подогревы сидений.

Ценник на машину уже раскрыт. За нее собираются просить от 235 тысяч евро или 24 миллиона 300 тысяч рублей по текущему курсу.