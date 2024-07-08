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Arctic Trucks превратила Land Rover Defender 110 в широкофюзеляжного зверя бездорожья

Он проедет там, где обычному "Дефендеру" и не снилось

Текст: Алиса Шашкова
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Внедорожники Land Rover Defender прославились своими качествами, демонстрируемыми за пределами асфальтового полотна. Но в новом поколении многие фанаты таких машин были недовольны тем, что это больше не хардкорные вездеходы. Исправить проблему взялись специалисты исландской фирмы Arctic Trucks, выпустившие пакет доработок для новых Defender 110.

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Главные изменения машин заключается в появлении у них огромных 20-дюймовых кованых легкосплавных колес, обутых в грязевые покрышки BF Goodrich K02 размером 35 дюймов.

Для того, чтобы уместить их в полулегковом кузове тюнерам пришлось добавить внедорожнику расширители крыльев, которые можно будет подобрать по цвету к авто, либо оставить их черными, а также увеличить клиренс машины на дополнительные 20 мм за счет 10-позиционного регулируемого койловера Bilstein. 

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Но на этом доработки «Дефендера» не закончились. Машина получила щедрую порцию шильдиков Artctic Trucks, расширенные алюминиевые боковые подножки, яркие буксировочные крюки и брызговики, которым позавидовал бы даже монстр-трак.

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Для тех, кто решит сойти с проторенной дороги, предусмотрено дополнительное полноразмерное запасное колесо сзади и светодиодная полоса на крыше, освещающая путь через бездорожье. 

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Агрегатная линейка Defender осталась нетронутой. Машина сохранила свой 6-цилиндровый дизельный мотор, а также V8 с двойным турбонаддувом. Переоборудование автомобиля, согласно информации Arctic Trucks, занимает около двух недель. Цена доработок не уточняется. 

Фото:Arctic Trucks

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