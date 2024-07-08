Arctic Trucks превратила Land Rover Defender 110 в широкофюзеляжного зверя бездорожья

Внедорожники Land Rover Defender прославились своими качествами, демонстрируемыми за пределами асфальтового полотна. Но в новом поколении многие фанаты таких машин были недовольны тем, что это больше не хардкорные вездеходы. Исправить проблему взялись специалисты исландской фирмы Arctic Trucks, выпустившие пакет доработок для новых Defender 110.

Главные изменения машин заключается в появлении у них огромных 20-дюймовых кованых легкосплавных колес, обутых в грязевые покрышки BF Goodrich K02 размером 35 дюймов.

Для того, чтобы уместить их в полулегковом кузове тюнерам пришлось добавить внедорожнику расширители крыльев, которые можно будет подобрать по цвету к авто, либо оставить их черными, а также увеличить клиренс машины на дополнительные 20 мм за счет 10-позиционного регулируемого койловера Bilstein.

Но на этом доработки «Дефендера» не закончились. Машина получила щедрую порцию шильдиков Artctic Trucks, расширенные алюминиевые боковые подножки, яркие буксировочные крюки и брызговики, которым позавидовал бы даже монстр-трак.

Для тех, кто решит сойти с проторенной дороги, предусмотрено дополнительное полноразмерное запасное колесо сзади и светодиодная полоса на крыше, освещающая путь через бездорожье.

Агрегатная линейка Defender осталась нетронутой. Машина сохранила свой 6-цилиндровый дизельный мотор, а также V8 с двойным турбонаддувом. Переоборудование автомобиля, согласно информации Arctic Trucks, занимает около двух недель. Цена доработок не уточняется.