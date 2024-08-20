У внедорожника Toyota Fortuner появился боди-кит GR

Рамный внедорожник Toyota Fortuner продается на мировом рынке уже очень давно. Официальная премьера актуального поколения этой модели состоялась в далеком 2015-м году, а появление следующей генерации ждут спустя ровно через 10 лет – в 2025-м.

С приближением этой даты Toyota решила придумать для уходящей модели одну специальную версию, которая предусматривает для машины необычный боди-кит.

Внедорожнику достался пакет доработок от ателье Gazoo Racing, принадлежащего самой «Тойоте». Комплект включает в себя более глубокий передний сплиттер, в котором появились дополнительные светодиодные дневные ходовые огни в нижних углах бампера, другой задний бампер, выглядящий иначе по сравнению со стоковым и расположенный ближе к земле.

В него интегрирован бутафорский диффузор, придающий внедорожнику большей спортивности (вопрос только зачем?).

Любопытно, но никаких значков с литерой «GR» на кузове Fortuner на фотографиях нет. Единственное обозначение новой спецверсии японского «рамника» можно найти на маленьких бирках самого боди-кита.

Пока комплект доработок будет доступен только для индонезийского рынка, но затем Toyota собирается предложить его в качестве опции в других странах.