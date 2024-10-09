Кроссовер Duster получил широкофюзеляжный обвес от известных тюнеров

В Германии работает дилерский центр под название Carpoint, который известен многим владельцам автомобилей Dacia. Это заведение специализируется на переделке машин румынского суббренда Renault в зависимости от предпочтений клиентов, а также продает собственные персонализированные версии автомобилей этой компании.

Недавно в руки тюнеров попало новое поколение кроссовера Duster, которое после тщательных работ над экстерьером получило виртуальную широкофюзеляжную версию. В теории она вскоре может превратиться в реальный автомобиль.

Немецкий автосалон доработал экстерьер и «Дастера», задействовав дополнительные накладки на бамперах, установив расширители колесных арок, а также добавив машине уникальные декоративные молдинги на дверях.

Еще одним важным эстетическим изменением в экстерьере румынского кроссовера стало появление воздухозаборника на капоте, больших колес, обутых в низкопрофильную резину, и заниженной подвески.

Ни о каких технических переменах в проекте не сообщается. Это значит, что автомобиль может получить как 1,2-литровый мотор с турбонаддувом на 130 л.с., так и его гибридную версию с совокупной отдачей в 140 «сил».