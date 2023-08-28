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«Батарейный» аналог RAV4: в Россию привезли новейший кроссовер Toyota с нулевым расходом

Это первый в истории компании полностью «зеленый» SUV

Текст: Алексей Шмидт
2023 toyota bz4x headlights on

Официально на российском рынке такие «паркетники» никогда не продавались, но с недавнего времени количество их предложений в стране растет в геометрической прогрессии. Их уникальная особенность заключается в том, что они стали дебютными электрическими SUV в линейке компании Toyota.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию приехала крупная партия автомобилей Toyota bZ4X. Это машины 2023 года выпуска в леворульном варианте, которые прибыли в нашу страну прямиком из Китая. 

2023 toyota bz4x red front corner

Считается, что bZ4X позиционируется как альтернатива RAV4, если человеку хочется приобрести электромобиль. Но «батарейный» аналог «тойотовского» бестселлера чуть крупнее  модели с ДВС. Его длина составляет почти 4,7-метра, а размер колесной базы равен 2,8-метрам.

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В РФ такие кроссоверы поступают сразу в нескольких версиях. Базовая комплектуется электромотором на 204 лошадиные силы, тогда как более дорогая оснащается уже 218-сильным мотором.

Привод можно выбрать как передний так и полный, а запас хода на одном заряде в случае с bZ4X может достигать отметки в 500 километров.

2023 Toyota bZ4X 1

Разброс цены на параллельно импортированные электрические кроссоверы в России очень большой. Отдельные «серые» дилеры просят за них от 3 миллионов 200 тысяч рублей, но в некоторых случаях стоимость этой модели у нас может достигать отметки в 6 миллионов 400 тысяч рублей. 

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