«Батарейный» аналог RAV4: в Россию привезли новейший кроссовер Toyota с нулевым расходом

Официально на российском рынке такие «паркетники» никогда не продавались, но с недавнего времени количество их предложений в стране растет в геометрической прогрессии. Их уникальная особенность заключается в том, что они стали дебютными электрическими SUV в линейке компании Toyota.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию приехала крупная партия автомобилей Toyota bZ4X. Это машины 2023 года выпуска в леворульном варианте, которые прибыли в нашу страну прямиком из Китая.

Считается, что bZ4X позиционируется как альтернатива RAV4, если человеку хочется приобрести электромобиль. Но «батарейный» аналог «тойотовского» бестселлера чуть крупнее модели с ДВС. Его длина составляет почти 4,7-метра, а размер колесной базы равен 2,8-метрам.

В РФ такие кроссоверы поступают сразу в нескольких версиях. Базовая комплектуется электромотором на 204 лошадиные силы, тогда как более дорогая оснащается уже 218-сильным мотором.

Привод можно выбрать как передний так и полный, а запас хода на одном заряде в случае с bZ4X может достигать отметки в 500 километров.

Разброс цены на параллельно импортированные электрические кроссоверы в России очень большой. Отдельные «серые» дилеры просят за них от 3 миллионов 200 тысяч рублей, но в некоторых случаях стоимость этой модели у нас может достигать отметки в 6 миллионов 400 тысяч рублей.