Новый Ford Transit трансформировался в комфортный автодом

Компания Ford выбрала выставку Düsseldorf Caravan Show, чтобы представить свое последнее дополнение – кемпер Ford Transit Custom Nugget. Синий овал при сотрудничестве с компанией Westfalia переоборудовал обычный новый «Транзит», превратив его в кемпер со всеми удобствами, которые можно ожидать от небольшого дома на колесах.

Оснащение машины включило в себя U-образную кухню, холодильник с выдвижными ящиками и раковину. Кроме того, новый Transit Custom Nugget получил откидную крышу, которая служит дополнительной палаткой для сна.

В Ford заявляют, что могут оборудовать кемпер даже солнечными панелями, чтобы использовать солнечную энергию для питания внутренних приборов.

Другие дополнения машины включают: затемняющие рулонные шторы, а также встроенные места для хранения столов и стульев, которые можно использовать на улице.

Внутри машины установлено две двуспальные кровати, а водительское и пассажирское кресло обладают функцией вращения вокруг своей оси.

Сзади предусмотрена скамейка-сиденье для трех человек с дополнительным подогревом, а также порты USB-C и стереосистема.

В стандартной комплектации кемпер может похвастать наличием душа сзади, а среди опций можно найти дополнительный тент для двери багажника.

Что касается техники, то автодом можно заказать как в подключаемой гибридной версии, так и дизельной. В ее основе первой будет лежать 2,5-литровый бензиновый ДВС, работающий в паре с электромотором. Совокупная отдача этой связки равна 230 л.с., а емкость аккумулятора составляет 11,8 кВт/ч, чего достаточно для того, чтобы проезжать только на электротяге около 32 километров.

Альтернативный вариант – дизельный мотор на 168 лошадиных сил, сочетающийся с 8-диапазонным «автоматом».

В продажу новинка Ford поступит весной 2024 года. Цены на нее в Германии составят минимум 76 тысяч 500 евро или 7 миллионов 800 тысяч рублей.