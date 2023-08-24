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Новый Ford Transit трансформировался в комфортный автодом

Его будут продавать в Германии за 7,8 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Ford выбрала выставку Düsseldorf Caravan Show, чтобы представить свое последнее дополнение – кемпер Ford Transit Custom Nugget. Синий овал при сотрудничестве с компанией Westfalia переоборудовал обычный новый «Транзит», превратив его в кемпер со всеми удобствами, которые можно ожидать от небольшого дома на колесах. 

Оснащение машины включило в себя U-образную кухню, холодильник с выдвижными ящиками и раковину. Кроме того, новый Transit Custom Nugget получил откидную крышу, которая служит дополнительной палаткой для сна. 

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В Ford заявляют, что могут оборудовать кемпер даже солнечными панелями, чтобы использовать солнечную энергию для питания внутренних приборов. 

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Другие дополнения машины включают: затемняющие рулонные шторы, а также встроенные места для хранения столов и стульев, которые можно использовать на улице.

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Внутри машины установлено две двуспальные кровати, а водительское и пассажирское кресло  обладают функцией вращения вокруг своей оси.

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Сзади предусмотрена скамейка-сиденье для трех человек с дополнительным подогревом, а также порты USB-C и стереосистема. 

В стандартной комплектации кемпер может похвастать наличием душа сзади, а среди опций можно найти дополнительный тент для двери багажника.

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Что касается техники, то автодом можно заказать как в подключаемой гибридной версии, так и дизельной. В ее основе первой будет лежать 2,5-литровый бензиновый ДВС, работающий в паре с электромотором. Совокупная отдача этой связки равна 230 л.с., а емкость аккумулятора составляет 11,8 кВт/ч, чего достаточно для того, чтобы проезжать только на электротяге около 32 километров. 

Альтернативный вариант – дизельный мотор на 168 лошадиных сил, сочетающийся с 8-диапазонным «автоматом». 

В продажу новинка Ford поступит весной 2024 года. Цены на нее в Германии составят минимум 76 тысяч 500 евро или 7 миллионов 800 тысяч рублей. 

Фото:Ford

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