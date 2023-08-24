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Один из самых безотказных кроссоверов на планете по версии американцев добрался до России

Это автомобиль, разработанный «Тойотой»

Текст: Алексей Шмидт
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Завод Toyota в Санкт-Петербурге уже давно продан, а поставки машин этой японской марки, традиционно славящихся своей надёжностью, если и ведутся, то только по «серым» схемам из ближайших государств.

Очередной новинкой «Тойота», которая поступает на наш рынок по параллельному импорту, стал компактный кроссовер, ранее уже продававшийся здесь официально. В США его называют одним из самых надежных представителей сегмента SUV в мире.

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Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию приехала большая партия кроссоверов Toyota C-HR. Это автомобили 2023 года выпуска, выпущенные для рынков зарубежных стран. Все они укомплектованы как 1,2-, так и 2-литровыми бензиновыми моторами мощностью 116 и 122 лошадиные силы соответственно, работающими в паре с вариатором. Привод может быть как передним, так и полным.

Кроме того, есть в продаже и гибридные версии этой модели (98 л.с.), оснащенные силовой установкой на базе 1,8-литрового ДВС. 

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Для россиян кроссовер C-HR может быть интересен тем, как его позиционируют на Западе.

В недавнем исследовании (Study VDS), проведенным авторитетным американским аналитическим агентством «J.D.Power», этот автомобиль был назван чуть ли ни самым надежным представителем сегмента SUV в мире, разделив первую позицию с Lexus RX.

Что касается цен на ввезенные в Россию кроссоверы C-HR, то за них «серые» дилеры просят от 1 миллиона 500 тысяч рублей за праворульные машины до 4 миллионов 322 тысяч рублей за леворульные. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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