Новый Honda CR-V оказался одним из самых безопасных кроссоверов в мире

Honda всегда включала уровень безопасности в число главных приоритетов при разработке той или иной модели. Не отходит от этих принципов японский автопроизводитель и сегодня по крайней мере с одной из своих самых популярных моделей – CR-V.

Накануне азиатская организация ASEAN NCAP провела краш-тесты нового поколения CR-V, в ходе которых оценила его безопасность для водителя и пассажиров. В итоге шестая генерация этого паркетника смогла получить самый высокий балл, став одним из самых безопасных кроссоверов в мире по версии азиатского аналога Euro NCAP.

По результатам тестов машине присудили 5 звезд из 5 возможных, попутно похвалив ее за крепкий каркас безопасности, а также уровень защиты пассажиров при столкновениях и усовершенствованные системы помощи водителю (Honda Sensing).

В пресс-релизе, опубликованном после испытаний, говорится, что при лобовом ударе CR-V шестого поколения обеспечивает надежную защиту как водителя, так и пассажира спереди, в особенности их области головы, шеи, груди, бедер и ступней, а при боковом столкновении с препятствием способен сохранить жизнь и здоровье не только взрослых, но и детей.

Дополнительные баллы новый CR-V получил за эффективность экстренного торможения в городских и шоссейных нештатных ситуациях, систему мониторинга «слепых» зон, защиты пешеходов, а также обнаружения мотоциклистов.

Окончательная оценка, которая досталась машине, составила 87,16 баллов из 100 возможных, что является одним из лучших показателей в сегменте кроссоверов по версии ASEAN NCAP.

В России новое поколение Honda CR-V официально не продается, но такие машины привозят к нам параллельные импортеры. Цены на них начинаются от 3 миллионов 400 тысяч рублей.