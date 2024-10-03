Следующее поколение Honda Passport хотят сделать крутым «проходимцем»

Действующая генерация модели Honda Passport находится на конвейере с 2018 года. В 2021-м кроссовер прошел через обновление, а теперь готов к плановому рестайлингу, который обещает сделать его более проходимым.

По данным портала «Dal-Motors», помимо совершенно нового дизайна, который уже успели показать на тизерах, будущий Passport получит под капот прежний двигатель (3,5-литровый V6), но с более продвинутыми характеристиками, которые пока не называются. Для сравнения, на кроссовере актуальной генерации силовой агрегат этой модели выдает 284 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента.

Помимо мотора машина обзаведется другой трансмиссией, в качестве которой выступит не вариатор, как ожидалось ранее, а классическая 10-скоростная АКПП (гидротрансформатор).

В новом конфигурации двигателя существует высокая вероятность увидеть мощность более 300 лошадиных сил. Но дело не только в ней, а в прибавке в крутящем моменте.

За счет роста этого показателя Passport обещает стать более адаптированным для преодоления сложных условий на бездорожье, а также к форсированию пересеченной местности по песку или крутым скалам.

В дополнение к более мощному двигателю во внедорожной версии Trailsport машина должна получить второе поколение системы полного привода i-VTM4, которая обладает отдельными муфтами для подключения задних колес. За счет нее до 70% доступного крутящего момента может быть направлено на заднюю ось, тогда как на левую или правую сторону в случае необходимости можно будет «перекинуть» до 100% момента.

Работать системе предстоит с различными режимами вождения, которые будут регулировать распределение крутящего момента автомобиля, реакцию дроссельной заслонки и точки переключения передач в зависимости от местности.

Премьера нового Honda Passport (в том числе его внедорожного варианта Trailsport) состоится в течение этой осени.