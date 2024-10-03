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Следующее поколение Honda Passport хотят сделать крутым «проходимцем»

Уменьшенная версия кроссовера "Хонда Пилот" получит больше крутящего момента и продвинутую систему полного привода

Текст: Ростислав Архипов
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Действующая генерация модели Honda Passport находится на конвейере с 2018 года. В 2021-м кроссовер прошел через обновление, а теперь готов к плановому рестайлингу, который обещает сделать его более проходимым.

По данным портала «Dal-Motors», помимо совершенно нового дизайна, который уже успели показать на тизерах, будущий Passport получит под капот прежний двигатель (3,5-литровый V6), но с более продвинутыми характеристиками, которые пока не называются. Для сравнения, на кроссовере актуальной генерации силовой агрегат этой модели выдает 284 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента. 

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Помимо мотора машина обзаведется другой трансмиссией, в качестве которой выступит не вариатор, как ожидалось ранее, а классическая 10-скоростная АКПП (гидротрансформатор). 

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В новом конфигурации двигателя существует высокая вероятность увидеть мощность более 300 лошадиных сил. Но дело не только в ней, а в прибавке в крутящем моменте.

За счет роста этого показателя Passport обещает стать более адаптированным для преодоления сложных условий на бездорожье, а также к форсированию пересеченной местности по песку или крутым скалам. 

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В дополнение к более мощному двигателю во внедорожной версии Trailsport машина должна получить второе поколение системы полного привода i-VTM4, которая обладает отдельными муфтами для подключения задних колес. За счет нее до 70% доступного крутящего момента может быть направлено на заднюю ось, тогда как на левую или правую сторону в случае необходимости можно будет «перекинуть» до 100% момента. 

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Работать системе предстоит с различными режимами вождения, которые будут регулировать распределение крутящего момента автомобиля, реакцию дроссельной заслонки и точки переключения передач в зависимости от местности.

Премьера нового Honda Passport (в том числе его внедорожного варианта Trailsport) состоится в течение этой осени.

Фото:SRK Designs, Enhance_Cars, Honda

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