Honda начала испытания нового поколения недорогого седана Amaze

Японский автопроизводитель Honda приступил к тестам новой генерации своей бюджетной модели Amaze. Автомобиль, кузов которого скрывается за плотным камуфляжем, заметили на общественных дорогах во время испытаний.

Маскировка новинки скрывала практически все детали ее экстерьера, но сквозь пятнистую пленку то и дело приглядывались очертания модернизированной передней части и слегка пересмотренной кормы.

Судя по сделанным шпионским фото, в свежей генерации Amaze будет оснащаться камерой заднего вида, встроенное в затемненные фонари. Кроме них машина получит три фиксированных подголовника и антенну в виде акульего плавника.

В новом поколении недорогой седан «Хонды» переберется на платформу, используемую моделью City. Несмотря на переход на более компактную «тележку» машина сохранит колесную базу в 2,5-метра, а под ее капотом будет по-прежнему установлен 1,2-литровый бензиновый мотор, трудящийся как в паре с механической «пятиступкой», так и с вариатором CVT.

Мощность этого двигателя сейчас составляет 90 лошадиных сил и 110 Нм крутящего момента. И, судя по шпионским фото, впоследствии у него может появиться вариант, работающий на природном газе.