На продажу выставили очень странный Ford EcoSport: вы таким его еще не видели

EcoSport является самым компактным кроссовером в линейке Ford во многих странах. Но далеко не все его владельцы были готовы мириться с этим. Один из них принял решение преобразить свою машину, чтобы она выглядела на дороге более солидно. Для этого ему пришлось в значительной степени переделать автомобиль, добавив ему еще одну пару колес.

Уникальный EcoSport обзавелся нестандартной тандемной осью, а также растянутой задней частью кузова, которую в итоге было решено использовать для рекламных наклеек.

Получившееся чудо мужчину не устроило и он дополнил внешний вид автомобиля большим спойлером на крыше, тем самым окончательно завершив проект.

Сейчас машину выставили на продажу. В описании к объявлению говорится о том, что машина сохранила большую часть заводского оборудования, включая 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор мощностью 166 лошадиных сил, работающий в паре с системой полного привода.

Шестиколесный кроссовер 2019 года выпуска, значительно увеличившийся в размерах, находится в одной из деревень штата Мичиган (Убли). Его владелец надеется, что ему удастся продать машину за сумму в 16 тысяч 500 долларов, что эквивалентно сумме в полтора миллиона рублей по текущему курсу.